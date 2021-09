Finanzspritze des LVR für Museen

Auch einige Museen im Ruhrgebiet profitieren davon. So bekommt das Leder- und Gerbermuseum in Mülheim 15.000 Euro, um damit ein Museums- und Betriebskonzept zu erstellen. Der Essener Domschatz will einen Kinderführer herausbringen und wird mit 13.000 Euro unterstützt und das MSV Museum in Duisburg erhält sogar 30.000 Euro um einen Archivraum instand zu setzen.