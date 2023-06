Finalteilnahme für Grundschule am Dichterviertel

In der Vorrunde waren noch drei Schulen aus dem Ruhrgebiet vertreten. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht die Qualität des Unterrichts und die Frage, wie Schulen das Lernen für ihre Schülerinnen und Schüler am besten gestalten können. Die Preisverleihung findet am 12. Oktober in Berlin statt. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, die fünf weiteren Preise insgesamt mit nochmals mehr als 100.000 Euro. Die Grundschule am Dichterviertel wurde im Rahmen des Wettbewerbs bereits 2021 ausgezeichnet.