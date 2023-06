Finals auch mit Highlights im Ruhrgebiet

Bei dem sogenannten Multi-Sportevent werden insgesamt 159 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. In Duisburg gibt es gleich zwei Austragungsorte. Im Landschaftspark laufen die Wettbewerbe im BMX, Breaking und Klettern. Im Innenhafen werden die Titel im Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling und Drachenboot vergeben. Die Finals laufen bereits zum vierten Mal. Die Idee dahinter ist, dass durch das Zusammenlegen vieler Meisterschaften auch Sportarten in den Mittelpunkt rücken, die sonst nicht so viele Zuschauer anziehen.