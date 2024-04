Gesundheit hat bei Millionen von Menschen in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert erfahren. So kommt es nicht von ungefähr, dass über zehn Millionen in Fitnesstudios bundesweit in Deutschland angemeldet sind. Jährlich tauscht sich die gesamte Fitnessbranche auf der FIBO in Köln aus. Die Fitnessmesse findet dieses Jahr vom 11. bis 14. April statt.

Wir nehmen das zum Anlass, uns die aktuellen Fitnesstrends einmal näher anzuschauen. Das anerkannte American College of Sports Medicine gibt für jedes Jahr einen Trendbarometer heraus, welche Dinge gerade beliebt sind.

Wearables zum Training

Auf Nummer eins der Top-20-Liste der US-amerikanischen Organisation landen sogenannte Wearables. Damit sind beispielsweise Fitnesstracker, Fitnessuhren, -armbände und vieles gemeint. Wearables sind - dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BDSI) kleine Computersysteme, die direkt am Körper getragen werden. "So ist es heute bereits möglich unter anderem die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel, den Schlaf oder den Kalorienverbrauch zu messen", erklärt das BDSI.

Gesundheit am Arbeitsplatz

Von vielen angesprochen, aber kaum vernünftig umgesetzt. Der Fitnesstrendliste zufolge kümmern sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um eine gute Gesundheitsförderung am eigenen Arbeitsplatz. In diesem Kontext fallen die Fachbegriffe BGM und BGF ziemlich häufig. Was bedeuten sie?

BGM: Betriebliches Gesundheitsmanagement. In diesem Bereich sollen Strukturen und Prozesse näher beleuchtet werden, damit Gesundheit als Thema in einem Unternehmen seinen Platz findet.

Betriebliches Gesundheitsmanagement. In diesem Bereich sollen Strukturen und Prozesse näher beleuchtet werden, damit Gesundheit als Thema in einem Unternehmen seinen Platz findet. BGF: Betriebliche Gesundheitsförderung. Damit werden alle gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz zusammengefasst, zum Beispiel gesundes Kantinenessen oder Gesundheits-Seminare.

Fitnessprogramme für Ältere

HIIT-Trainingsprogramme, Fitnesskurse in Studios und die allgemeine Trainingsphilosophie sind zumeist für jüngere Generationen vorgesehen und schlicht zu schwer für Menschen ab 50 oder 60 Jahren. Das hat die Branche mittlerweile auch verstanden, sodass einer der größten Trends für 2024 Sportprogramme für Ältere sind.

Sport im Alter bringt viele gesundheitsfördernde Effekte mit sich, egal ob es Ausdauer-, Krafttraining, Koordinationsübungen oder Gymnastik ist. Maßgeschneiderte Fitnessprogramme für die Älteren unter uns können dabei eine der Lösungen sein.

Wer sich die gesamte Liste detailiert durchlesen möchte, klickt auf diesen Link.

Autor: Joachim Schultheis