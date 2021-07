Feuerwehreinsatz im Hafen

Die Feuerwehr Mülheim musste am Abend gegen 19.15 Uhr zu einem Brand in einem Betrieb an der Elbestraße im Hafen ausrücken. In einer Produktionsstätte brannte ein Vorratsbehälter mit Flüssigbitumen und dessen Isolierung, heißt es.

© Feuerwehr Mülheim