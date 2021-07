Feuerwehr: 15 Einsätze wegen "Bernd"

Auch einige überörtliche Einsätze hat es gegeben, zur Stunde unterstützt die Mülheimer Feuerwehr ihre Kollegen in Solingen beim Kampf gegen die Wassermassen. In Mülheim steht vor allem die Ruhr unter Beobachtung. Ihr Pegel steigt weiter und an der Mintarder Straße drückt das Wasser schon stark gegen den Deich, sagt unsere Feuerwehr.