Feuerschein am Himmel

Der rote Feuerschein kann in weiten Teilen des Ruhrgebiets zu sehen sein, so wie letzte Woche schon. Da hatte die Anlage einen technischen Defekt und viele Menschen aus Oberhausen, Mülheim, Gelsenkirchen und anderen Städten haben besorgt bei der Feuerwehr angerufen. Es war aber eben kein Großbrand, sondern ein Sicherheitsmechanismus - nämlich eine Fackel, die überschüssiges Gas verbrennt. Das kann in den nächsten Tagen immer wieder vorkommen.