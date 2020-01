Roter Himmel sorgte für zahlreiche Notrufe

Wegen eines riesigen Feuerscheins am Himmel haben am Abend viele besorgte Menschen die Mülheimer Feuerwehr angerufen. Das sagte uns ein Sprecher. Grund für den rot leuchtenden Himmel war aber kein Großbrand, sondern die Gasfackel einer Raffinerie in Gelsenkirchen.

© Feuerwehr Gelsenkirchen