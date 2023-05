Feuer im Wald gelöscht

In Dümpten hat die Feuerwehr am Nachmittag einen Brand in einem Waldstück gelöscht. Gegen 16:30 waren die Einsatzkräfte zur Parkanlage am Wittkamp gerufen worden. In dem Wäldchen hatte demnach auf einer Fläche von 150qm der Boden in Flammen gestanden.

© Feuerwehr Mülheim