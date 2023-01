Feuer im Hochhaus gelöscht

In einem der Hochhäuser in der Mülheimer Innenstadt hat es am Samstagabend gebrannt. Aufmerksame Nachbarn hatten an der Eingangstür einer Wohnung im 16.Etage Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

© Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (Symbolbild)