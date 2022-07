Festzelt und Fahrgeschäfte in Selbeck

Auf dem Platz am Stockweg stehen Festzelt und Fahrgeschäfte. Die Schützenbrüder haben drei Tage Bühnenprogramm organisiert. Beginn ist heute um 19 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 18 Euro. Morgen läuft ab 10 Uhr das Königs-Prinzen-Schießen auf dem Festplatz. Am Sonntag startet um 11 Uhr der Frühschoppen. Zum Abschluss laufen dann ab 16.45 Uhr der Festumzug und am Abend der Krönungsball.