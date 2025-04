Ferien erreichen Stau-Höhepunkt

Für zusätzliches Staupotential sorgen zudem zahlreiche Baustellen auf Autobahnen. Vor allem rund um das Kreuz Kaiserberg werden Urlauber und Pendler viel Geduld haben müssen - auch, weil heute die zweite Urlauberwelle der Ferien startet. Für viele geht es zum Beispiel durch das Ruhrgebiet in Richtung Nordsee. Auch morgen Vormittag ist die Staugefahr groß, am Samstag und Ostersonntag wird am wenigsten los sein, sagt der ADAC.