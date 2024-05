Feiertag und Baustellen sorgen für mehr Staugefahr

Zwischen Bochum-Werne und Dortmund -Kley wird die Fahrbahn saniert. Die A40 bleibt voraussichtlich bis Montagfrüh 5 Uhr gesperrt. Für weitere Probleme auf A40 dürfte ab Freitagabend eine weitere Baustelle sorgen. Im Autobahnkreuz Bochum wird an einer Brücke ein Baugerüst abgebaut. Dafür müssen im Autobahnkreuz einige Verbindungen von und auf die A43 gesperrt werden. Viele Kurzurlauber werden vor allem auf der A2 und A3 für viel Stau sorgen. Ab heute Mittag 13 Uhr bis heute Abend 19 Uhr wird es am vollsten, sagt der ADAC - vor allem auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande. Im vergangenen Jahr hat es laut ADAC vor Christi Himmelfahrt auf den NRW-Autobahnen zeitweise mehr als 420 Kilometer Stau gegeben.