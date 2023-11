Fehlalarm am Heifeskamp

Heute Vormittag (gegen 9.30 Uhr) ist die Mülheimer Feuerwehr zu einem Fehlalarm am Einkaufszentrum am Heifeskamp in Dümpten ausgerückt. Der Brandalarm ging los, woraufhin Kunden und Mitarbeiter die Geschäfte verlassen und sich an einem Sammelpunkt aufstellen sollten.

© Gerd Wallhorn/FUNKE Foto Services