Fast alle Fahrgäste tragen Masken

Die meisten Fahrgäste in den Bussen und Bahnen in Mülheim tragen Masken. Es halten sich nur wenige nicht an die Maskenpflicht, sagt die Ruhrbahn. Würden sie von Mitarbeitern oder anderen Fahrgästen darauf angesprochen, seien sie meist einsichtig. Für den Notfall haben Kontrolleure oder Busfahrer auch einzelne Masken für Fahrgäste dabei.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services