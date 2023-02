Fast alle Corona-Maßnahmen beendet

Morgen endet die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase auch in den Fernzügen. Maske muss jetzt nur noch in einigen sensiblen Gesundheitsbereichen getragen werden. Auch die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion ist ausgelaufen. Positiv Getesteten wird jetzt nur noch empfohlen, in Innenräumen außerhalb der eigenen vier Wände eine Maske zu tragen. Die Pandemie gilt in Deutschland seit ein paar Wochen als beendet. Das Virus ist nach Ansicht von Experten bei uns heimisch geworden und stellt keine besondere Gefahr mehr da. Der erste Corona-Fall bei uns Mülheim war Mitte März 2020 aufgetaucht. Mitgebracht hatten es Skiurlauber.