Fast 67 Prozent zweimal geimpft

Die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Fälle in Mülheim ist weiter gesunken. Heute meldet der Krisenstab der Stadt 261 akute Infektionen, die Inzidenz ist mit 76,1 etwas höher als gestern (73,7). Laut RKI haben in Mülheim inzwischen 125.978 Menschen die erste Impfung bekommen, das entspricht einer Quote von 73,8 Prozent. 113.935 Mülheimer:innen sind inzwischen zweimal geimpft, das sind 66,8 Prozent.

© shutterstock.com