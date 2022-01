Fast 50 Prozent haben den Booster

Die Zahl der Booster-Impfungen in Mülheim liegt inzwischen bei 84.263, Damit liegt die Quote heute bei 49,4. Akut Covid-Erkrankungen sind heute in Mülheim 659 registriert, meldet der Krisenstab der Stadt. Die Inzidenz liegt laut RKI heute bei 182. Die Hospitalisierungsrate wird für NRW mit 2,82 angegeben.

© shutterstock.com