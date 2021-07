Fast 45 Prozent vollständig geimpft

In Mülheim meldet der Krisenstab der Stadt auch heute zwei bekannte und akute Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt weiterhin bei 0,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Neun Menschen in unserer Stadt sind in häuslicher Quarantäne.





