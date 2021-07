Fassadenarbeiten laufen weiter

In den Sommerferien im letzten Jahr hatten die Arbeiter schon einmal 2.000 Quadratmeter Waschbetonplatten abgebrochen und die Fläche neu gedämmt. Die Arbeiten sind so aufwändig und laut, dass sie nicht während des laufenden Schulbetriebs erledigt werden können. Darum wurden sie auf die Sommerferien 2020 und 2021 aufgeteilt. Wir versuchen, Lärm und Verunreinigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, verspricht die Stadt. Wegen der Bauarbeiten ist der Schulhof der Gustav-Heinemann-Schule in den Ferien vorübergehend gesperrt.