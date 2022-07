Fast 15 tausend Euro von Schülern für Ukraine

Dabei ist die beachtliche Summe von 14.769,05 Euro zusammengekommen, die an die „Aktion Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“ geht . Der Sponsorenlauf ist nur eine von mehreren Friedensaktionen der Dümptener Gesamtschule. So hatten die Schüler auch schon Plakate für den Frieden gemalt und es gab eine Flower-Power-Aktion, wo aus frischen Blumen ein riesiges Peace-Zeichen geformt wurde. Auch viele andere Mülheimer Schulen haben sich in den vergangenen Monaten mit zahlreichen kreativen Aktionen für den Frieden in Europa eingesetzt und große Spendensummern gesammelt.