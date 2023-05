Falsche SMS im Namen des Zolls verschickt

Unbekannte verschicken derzeit SMS, in denen behauptet wird, dass eine Sendung beim Zoll liegt und Gebühren fällig wären. In der Nachricht ist auch ein Link enthalten. Darüber werden zum einen Informationen abgegriffen. Zum anderen soll darüber Geld überwiesen werden. Es hätten sich schon mehrfach Leute an den Zoll gewandt, weil sie den Betrag einzahlen wollten. Andere haben schon direkt an die Bundeskasse überwiesen oder möchten das Geld persönlich bar beim Hauptzollamt einzahlen, heißt es. Die Masche taucht seit einiger Zeit in ganz ähnlicher Form mit unterschiedlichen Absendern auf. Häufig geht es dabei um liegen gebliebene Pakete. Dass der Zoll als angeblicher Absender auftaucht, ist aber neu. Grundsätzlich sollten solche SMS sofort gelöscht und ggf. auch zur Anzeige gebracht werden.