Falsche Polizisten am Telefon

Die Anzeige war aber gefälscht, heißt es. Damit haben die Betrüger versucht, Senioren einzureden, dass sie wirklich von der Polizei sind. Sie haben ihre Opfer unter Druck gesetzt und versucht, sie reinzulegen. Der echten Polizei ist bislang aber kein Fall bekannt, bei dem das gestern geklappt hat. Wir rufen nicht einfach Leute an, heißt es von den Beamten. Wer also angeblich von der Polizei am Telefon bedrängt wird, sollte das Gespräch sofort beenden und den Notruf 110 wählen.