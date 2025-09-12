Fair gehandelte Produkte: Aktionswoche startet

Ziel ist es, auf die Bedeutung fairer Bezahlung für Produzenten und die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen aufmerksam zu machen. Die Mülheimer Verbraucherzentrale macht zum Beispiel Infoveranstaltungen zum Thema, es gibt eine Kleidertauschbörse und eine Radtour, bei der ihr in Mülheim Geschäfte entdecken könnt, die fair gehandelte Produkte verkaufen. Alle Termine und weitere Informationen zur "Fairen Woche" in Mülheim findet ihr HIER. Die "Faire Woche" läuft bis zum 26. September.