Fahrzeit soll vergütet werden

Außerdem soll den Beschäftigten die bisher meist unbezahlte Fahrzeit zu den Baustellen vergütet werden. Mit beiden Forderungen will die IG BAU in die anstehende Tarifrunde gehen. Die Gewerkschaft verweist dabei auf eine hohe Zahl an Baugenehmigungen in der Region, die für weiterhin volle Auftragsbüchern bei den Unternehmen sorge.