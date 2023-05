Fahrradfrühling und Co. an Christi Himmelfahrt

Der Fahrradfrühling bietet von 9 bis 17 Uhr Programm, u.a. Kinder-Laufrad-Rennen, Fahrradverlosung, die Cargobike Roadshow und viele Infostände. Dabei ist auch der ADFC, der die Codierung von Rädern anbietet. Das Volksradfahren bietet zwei verschiedene Touren an: eine familienfreundliche Strecke über 30 Kilometer und eine anspruchsvollere über 40 Kilometer. Anmelden geht direkt vor Ort oder auch an den Kontrollpunkten an der Masurenallee in Duisburg oder am Alten Lintorfer Bahnhof an der Wedauer Straße. Mitmachen kostet 2,50 Euro. Am Schloß Broich gibt es außerdem den ganzen Tag über Musik, Essen und Getränke. Hier geht es zum kompletten Programm.