Fahrgäste sollen besser informiert werden

Die alten Anzeigetafeln sind teilweise älter als 25 Jahre. Sie sollen bis Ende kommenden Jahres ausgetauscht werden. Die modernen Tafeln können Abfahrtzeiten in Echtzeit anzeigen. Blinde Menschen können sich die Informationen auf Knopfdruck vorlesen lassen. Bei uns in Mülheim werden 16 Anzeigen an diesen Haltestellen erneuert:





Tram 102: Uhlenhorst, Waldschlößchen, Heuweg, Buchenberg, Mühlenstraße, Zehntweg, Gathestraße, Auf dem Bruch, Dümpten Friedhof und Oberdümpten





Tram 112: Dümptener Straße, Sültenfuß und Willy-Brandt-Schule.