Fahrer unter Drogen flüchtet vor Polizei

Polizisten hatten an der Ecke Duisburger Straße / Akazienallee eine Kontrollstelle aufgebaut. Der Fahrer eines roten Polo ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas. Der Wagen landete allerdings schnell in der Sackgasse Schmale Straße. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Zwei 19-jährige Beifahrer blieben im Wagen sitzen und konnten von Polizisten gestellt werden. Mithilfe eines Diensthundes konnte die Polizei auch kurze Zeit später den Fahrer aufspüren. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Anschließend stellte sich heraus, dass der Polo am 1. August in Essen gestohlen wurde. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogen. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.