Fahndung: Jugendliche zünden Hotel-Mülltonnen in Essen an

Der Vorfall liegt jetzt über ein Jahr zurück. Am 15. Januar 2023 gegen 18:00 Uhr wurden zwei Jugendliche an der Zufahrt eines Hotels in der Gildehofstraße in der Essener Innenstadt beobachtet. Kurz darauf stand dort eine Mülltonne des Hotels in Brand. Das Feuer ging auf weitere Tonnen über, die vollständig abgebrannt sind. Die Jugendlichen wurden laut Polizei bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Es wurde niemand verletzt, allerdings ist ein erheblicher Sach- und Gebäudeschaden entstanden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera nach den beiden Jugendlichen. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, soll sich sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 melden. Eine ausführliche Täterbeschreibung findet ihr hier.