Extraschicht geht wieder an den Start

Dabei sind die Alte Dreherei, das Aquarius Wassermuseum, der MüGa-Park und die WDL am Flughafen. Insgesamt machen im Ruhrgebiet 43 Spielorte in 23 Städten mit. Besuchern bekommen Livemusik, Comedy, Theater und weitere Kunst und Kultur geboten. Wer auf die Extraschicht möchte, kann sich heute noch im Vorverkauf vergünstigte Tickets sichern. Diese kosten 17 Euro für Erwachsene und ermäßigt für 14 Euro, zum Beispiel für Schüler und Studenten. Wer sich morgen spontan entscheidet, zahlt morgen 20 Euro. Wer nur einen der vielen Spielorte besuchen will zahlt 12 Euro.