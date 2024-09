Event für Gründer in der HRW

Die Gründerszene trifft sich heute (25.9.) in der Hochschule Ruhr West an der Duisburger Straße. Die Veranstaltung „Gründen in Mülheim - die Gründungsszene Mülheim stellt sich vor" läuft bereits zum dritten Mal.

© Sven Margref