EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 13:15

In Reaktion auf die Entwicklungen im Gazastreifen schlägt die Europäische Kommission den EU-Staaten das Verhängen weitreichender Sanktionen gegen Israel vor. Nach dem Willen der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen sollten unter anderem Freihandelsvorteile gestrichen und Strafmaßnahmen gegen extremistische israelische Minister und Siedler veranlasst werden.

Nahostkonflikt - Gaza
© Abdel Kareem Hana/AP/dpa
© dpa-infocom, dpa:250917-930-49359/1

