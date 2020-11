Etwas mehr überschuldete Mülheimer

Damit entwickeln sich die Zahlen in Mülheim mit einem leichten Plus gegen den NRW-Trend. Insgesamt sind die Überschuldungs-Fälle im Land zurückgegangen. Im bundesweiten Vergleich landet Mülheim ziemlich weit hinten - auf Platz 327 von 401. Nebenan in Oberhausen sieht es mit Platz 382 noch schlechter aus - auch wenn die Zahl der Überschuldeten dort leicht zurückgegangen ist. Sie liegt aktuell bei rund 15 Prozent. Die meisten überschuldeten Menschen im Ruhrgebiet leben in Duisburg, Gelsenkirchen und Herne. Jemand gilt als überschuldet, wenn weder das vorhandene Geld, noch erwartete Einnahmen seine offenen Rechnungen abdecken.

Hier gibt es alle Infos zum Schuldneratlas.