Essen/Mülheim an der Ruhr: Sicher in den Urlaub - Polizei informiert rund um das Thema Ferienreiseverkehr

45117 E-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Die schönste Zeit des Jahres - für viele geht sie nächste Woche wieder los. Ab dem 14. Juli starten in Mülheim an der Ruhr und Essen die Sommerferien. Deshalb informiert die Polizei am Mittwoch, 9. Juli auf dem Rüttenscheider Markt rund um das Thema Reiseverkehr.

Egal ob es Sie in die Nähe oder weiter weg zieht - Reisen mit dem Auto, dem Wohnmobil oder Wohnwagen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Damit Sie sicher am Ziel ankommen und Ihren Urlaub auch genießen können, ist gute Vorbereitung unerlässlich. Zum Beispiel sollten Sie Ihr Fahrzeug, Ihren Anhänger und Anbauteile wie Dachboxen und Fahrradträger einem Sicherheitscheck unterziehen.

Zudem ist das richtige Beladen Ihres Fahrzeugs ein wichtiges Thema. Grundsätzlich kommt beispielsweise durch Fahrräder, Wasserkanister, Gasflaschen, Lebensmittel und Gepäck einiges an zusätzlichem Gewicht zusammen. Gerade überfüllte Fahrzeuge und nicht richtig gesicherte Gepäckstücke können zur tödlichen Falle werden. Durch ein überhöhtes Gewicht oder eine falsche Gewichtsverteilung im Fahrzeug wird der Bremsweg bei einer Notbremsung deutlich verlängert. Das Lenkverhalten wird schwerfälliger, der Druck auf die Reifen größer, der Motor stärker belastet. Umherfliegende Gepäckstücke können bei einer Notbremsung zu schwersten Verletzungen führen.

Kinder müssen unbedingt vorschriftsmäßig angeschnallt werden. Selbst auf kurzen Wegen kann ein schlecht montierter Kindersitz dazu führen, dass Kinder im schlimmsten Fall aus dem Sitz geschleudert werden. Schnallen Sie Ihre Kinder selbst an und kontrollieren Sie den korrekten Sitz des Gurtes auch zwischendurch.

Damit Sie die schönste Zeit des Jahres ungestört genießen können und sich keine Gedanken über ungebetene Gäste in Ihrem Zuhause machen, sollten Sie zudem über geeigneten Einbruchschutz nachdenken.

Zu all diesen Themen informiert die Polizei

am 9. Juli 2025, von 9 bis 16 Uhr auf dem Rüttenscheider Markt

Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Urlaubszeit und sind jederzeit für Sie da!/SyC

