Essener testen Schutzmasken auf Markttauglichkeit

Wegen der Masken-Knappheit werden nur Produkte von Firmen getestet, die mindestens 50.000 Stück in drei Wochen liefern können. Für die Prüfung müssen sie mehrere tausend Euro zahlen. Die Vorgaben, die die Schutzmasken erfüllen müssen, sind auf ein Minimum reduziert worden. In der aktuellen Krise ist nur wichtig, dass sie gegen die Ausbreitung des Coronavirus helfen. So sind die Tests innerhalb einiger Tage möglich. Normalerweise dauern sie sechs Woche.