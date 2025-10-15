Navigation

Essener Klinik zeigt Live-Operation

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 13:36

Eine Operation live mitverfolgen und dabei den Ärzten Fragen stellen: Das geht am Samstag (25.10.) in Essen-Kupferdreh. Die St. Josef-Klinik lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein.

© Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Im Pfarrheim St. Josef wird eine Schulter-OP und ein sogenannter Tennisellenbogen live auf Leinwand übertragen. Operiert wird direkt nebenan in der Klinik – ein Kamerateam ist dabei im OP-Saal. Ein Moderator erklärt jeden Schritt und die Ärzte beantworten Fragen direkt während des Eingriffs.

Die Klinik will mit der Aktion zeigen, wie moderne Operationen ablaufen und´damit auch Ängste nehmen.

Eine Anmeldung könnt ihr euch online oder unter der Nummer 0201 455 1305.

Weitere Meldungen

Einsam oder einfach allein? Gefühle deuten - und handeln

Gesundheit Einsamkeit ist etwas anderes als Alleinsein. Es ist ein schlimmes Gefühl und ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft und sogar krank machen kann.

Ein Fußballtor im Morgennebel

Kürbis aus dem Garten schmeckt bitter? Lieber nicht essen!

Gesundheit Groß war die Vorfreude auf den Spaghetti-Kürbis aus eigener Ernte. Doch den ersten Bissen möchte man wieder ausspucken, weil's bitter schmeckt? Ein guter Impuls.

Ein aufgeschnittener Spaghetti-Kürbis liegt auf einem Brett

Was bringt die Last-Minute-Operation für stabile Beiträge?

Politik Die Gesundheitskosten steigen, die Krankenkassenbeiträge auch: Diese Spirale will die Bundesregierung jetzt stoppen, und zwar erst einmal mit einem akuten Sparpaket.

Sparpaket gegen höhere Kassenbeiträge
skyline