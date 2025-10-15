Essener Klinik zeigt Live-Operation

Im Pfarrheim St. Josef wird eine Schulter-OP und ein sogenannter Tennisellenbogen live auf Leinwand übertragen. Operiert wird direkt nebenan in der Klinik – ein Kamerateam ist dabei im OP-Saal. Ein Moderator erklärt jeden Schritt und die Ärzte beantworten Fragen direkt während des Eingriffs.

Die Klinik will mit der Aktion zeigen, wie moderne Operationen ablaufen und´damit auch Ängste nehmen.

Eine Anmeldung könnt ihr euch online oder unter der Nummer 0201 455 1305.