Essener Klinik zeigt Live-Operation
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 13:36
Eine Operation live mitverfolgen und dabei den Ärzten Fragen stellen: Das geht am Samstag (25.10.) in Essen-Kupferdreh. Die St. Josef-Klinik lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein.
Im Pfarrheim St. Josef wird eine Schulter-OP und ein sogenannter Tennisellenbogen live auf Leinwand übertragen. Operiert wird direkt nebenan in der Klinik – ein Kamerateam ist dabei im OP-Saal. Ein Moderator erklärt jeden Schritt und die Ärzte beantworten Fragen direkt während des Eingriffs.
Die Klinik will mit der Aktion zeigen, wie moderne Operationen ablaufen und´damit auch Ängste nehmen.
Eine Anmeldung könnt ihr euch online oder unter der Nummer 0201 455 1305.