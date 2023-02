Essener Duo als Fake-Polizei unterwegs

Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, da ihnen das Duo komisch vorkam. Die beiden sollen versucht haben, Fahrzeuge anzuhalten. Die "echte" Polizei stoppte die beiden in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im Auto befanden sich zwei Männer aus Essen - 21 und 22 Jahre alt. Einer der beiden hatte noch das Megafon in der Hand. Das Blaulicht befand sich unter einem Sitz. Die Essener haben jetzt eine Anzeige am Hals wegen des Verdachts auf Amtsanmaßung. Sie bekamen auch noch einen Platzverweis und mussten den Innenstadtbereich verlassen. Was die beiden Männer zu ihrer Aktion getrieben hat, ist nicht bekannt.