Essen: Unbekannter PKW touchiert Jungen auf Fahrrad und fährt weiter - Zeugen gesucht

45127 E.-Ostviertel: Ein Unbekannter hat gestern Morgen (25. September) auf der Engelbertstraße/Goldschmidtstraße/Herkulesstraße mit seinem PKW einen 9-jährigen Radfahrer touchiert und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 9-Jährige war gerade auf dem Weg zur Schule und fuhr gegen 7:45 Uhr mit seinem Rad die Herkulesstraße entlang. Als er an der Fußgängerampel die Engelbertstraße überquerte, wurde er vom Wagen des Unbekannten touchiert. Der PKW war ebenfalls die Herkulesstraße entlanggefahren, um nach links in die Engelbertstraße abzubiegen.

Der 9-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt, konnte sich aber noch auf dem Rad halten. Der unbekannte PKW-Fahrer (männlich) hupte nur und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen bzw. dem unbekannten Fahrer des PKW. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

