Essen: 36-jähriger Fußgänger von E-Scooter angefahren - Zeugen gesucht

Am 28. August wurde ein 36-jähriger Fußgänger von einem E-Scooter angefahren. Die beiden Beteiligten flüchteten vom Unfallort. Die Polizei sucht einen Zeugen, der dem Verletzten half.

Gegen 11:30 Uhr war der 36-jähriger Essener zu Fuß am Hauptbahnhof unterwegs. An der Straße Freiheit fuhr ein E-Scooter auf den Fußgänger zu. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, kam jedoch ins Rutschen und kollidierte mit dem 36-Jährigen. Die beiden unbekannten Personen auf dem E-Scooter hielten kurz an, fuhren dann jedoch weiter in Richtung Am Hauptbahnhof.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, eilte dem leicht verletzten Mann zu Hilfe. Dieser wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Zeuge den Unfallort bereits verlassen hatte, sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten. Möglicherweise kann er Hinweise zum Unfallhergang und den Unfallbeteiligten geben.

Diese sollen beide männlich und ca. 15-16 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen soll dunkel gekleidet gewesen sein, der andere soll einen hellen Jogginganzug getragen haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

