Essen: Unbekannter bricht Kasse in Hotel auf und stiehlt Bargeld - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 7. Juli dieses Jahres stahl ein Unbekannter Bargeld aus der Kasse eines Hotels Am Handelshof. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach ihm.

Der Unbekannte wandte sich gegen 19 Uhr an eine Mitarbeiterin der Rezeption. Unter einem Vorwand lockte er sie von der Rezeption in ein anderes Stockwerk. Als die Mitarbeiterin an die Rezeption zurückkehrte, war die Kasse aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen worden.

Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/184490

Das KK 34 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

