Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der StA und Polizei in Essen. Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung- 1.

45327 E-Katernberg: Am Samstagnachmittag (25. Oktober) fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei schwer verletzte Männer (19 & 22) an der Viktoriastraße. Der 22-Jährige wies augenscheinlich eine Schussverletzung auf. Noch am späten Abend konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger mit syrischer Staatsangehörigkeit festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Unsere Ursprungsmeldung finden sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-sta-und-polizei-in-essen-zwei-schwerverletzte-nach-auseinandersetzung-mordkommission-sucht-zeugen

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Mordkommission fest, dass der Bruder des bereits Festgenommenen, ein 25-jähriger Syrer aus Essen, ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war. Im Rahmen von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, gelang es den Ermittlern, den 25-Jährigen heute gegen 11:30 Uhr in einer Wohnung in Lünen festzunehmen und den bereits erlassenen Untersuchungshaftbefehl zu vollstrecken.

Der Zugriff erfolgte durch Spezialeinheiten, da eine Bewaffnung des Tatverdächtigen nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an. /hey

