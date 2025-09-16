Essen: Unbekannte rauben Mobiltelefone aus Geschäft - Zeugenaufruf

45276 E.-Steele:

Am Montagabend (15. September) raubten zwei Unbekannte mehrere Mobiltelefone aus einem Geschäft an der Bochumer Straße. Eine 27-jährige Mitarbeiterin verletzte sich dabei leicht an der Hand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr stürmten die beiden Täter den Laden und rissen zielstrebig mehrere Mobiltelefone aus den Sicherungshalterungen. Einer der Männer schlug der 27-jährigen Essenerin mit einem Handy auf die Hand. Anschließend rannten beide in Richtung Dreiringstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen blieb erfolglos.

Die Verkäuferin habe einen der beiden Räuber als etwa 16 bis 18 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zudem habe er ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und schwarze, kurze Haare gehabt. Er habe während der Tat eine grün-weiße College-Jacke getragen. Der andere Räuber soll ebenfalls von schlanker Statur sein und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Tathergang oder zur Identität der Täter machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell