Essen: 66-jähriger Jochen S. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

45130 E.-Rüttenscheid:

Seit Montagnachmittag (15. September) wird der 66-jährige Jochen S. aus Essen vermisst. Er erschien an diesem Tag nicht zu einem vereinbarten Termin.

Der Vermisste ist ca. 1,82 m groß, hat grau-braune, kurze Haare mit einer Glatze am Hinterkopf, eine kräftige Statur und trägt eine Brille.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180694

Jochen S. befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem ist er chronisch krank und auf Medikamente angewiesen.

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des 66-Jährigen machen können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter 110. /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell