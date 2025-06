Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit gestohlener EC-Karte ab - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

45276 E.-Steele: Am 10. Dezember vergangenen Jahres hob eine Unbekannte mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten an der Bochumer Straße ab.

Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung vom 19.03.2025: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-hebt-bargeld-mit-gestohlener-ec-karte-ab-fotofahndung-0

Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine 51-jährige Tatverdächtige (deutsch) identifiziert werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

