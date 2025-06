Essen: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug an Seniorenpaar

45130 E.-Rüttenscheid: Der aufmerksame Mitarbeiter einer Bank an der Rüttenscheider Straße hat gestern Vormittag (4. Juni) verhindert, dass Betrüger ein Seniorenpaar aus Holsterhausen um eine größere Geldsumme bringen.

Bereits am Dienstag (2. Juni) hatten mehrere Handwerker an der Haustür des Ehepaars in der Straße Am Mühlenbach geklingelt und Dacharbeiten an deren Haus angeboten. Der Senior nahm das Angebot an und beauftragte die Handwerker damit, eine Regenrinne auszutauschen.

Als die Arbeiten gestern beendet waren, verlangten die Handwerker eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. Da das Ehepaar nicht genug Geld zuhause hatte, fuhren die Handwerker den Senioren zur Bank nach Rüttenscheid und warteten dort in der Nähe der Filiale.

Als der Senior eine größere Menge Bargeld von seinem Konto abheben wollte, wurde der Bankmitarbeiter hellhörig. Weil ihm die vom Senior geschilderte Situation merkwürdig erschien, verständigte er die Polizei.

Die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten konnten einen verdächtigen Mann ausfindig machen, der sich in der Nähe der Bank aufhielt und den Eingang zur Bank durchgehend im Blick behielt, während er telefonierte.

Der 29-Jährige (rumänisch) wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung mitgenommen. Er ist bereits wegen ähnlicher Betrugsmaschen polizeilich in Erscheinung getreten./SyC

