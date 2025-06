Essen: Unbekannte erbeutet Bargeld mit Wechseltrick - Fotofahndung

45276 E.-Steele:

Am 2. Mai gegen 14:00 Uhr betrat eine Unbekannte einen Kiosk am Kaiser-Otto-Platz, um drei Energy-Drinks zu kaufen. Sie bezahlte die Getränke mit einem 200 Euro-Schein. Während der Kiosk-Mitarbeiter ihr das Wechselgeld aushändigte, gab die Frau an, die Getränke doch nicht mehr kaufen zu wollen. Nachdem der Mitarbeiter das Wechselgeld von ihr zurückerhalten hatte und nachzählte, fiel ihm auf, dass Geld fehlte.

Die Polizei sucht mit Fotos der Videoüberwachung nach der Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/171240

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

