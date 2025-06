Essen: Außergewöhnlicher Start ins Leben - Zwei Polizisten unterstützen bei Geburt - Familie bedankt sich

45131 E.-Rüttenscheid:

Am Montag (9. Juni) gegen 14:00 Uhr waren ein Beamter und eine Beamtin im Rahmen der Streife auf der Alfredstraße unterwegs, als ihnen ein in zweiter Reihe geparkter PKW auffiel. Sie hielten an und erblickten eine schwangere Frau. Die Frau war in Begleitung des werdenden Vaters sowie des werdenden Opas. Die Frau teilte mit, dass sie bereits starke Wehen habe und kurz vor der Geburt stünde.

Die Beamten brachten die Frau in einen Hauseingang und verständigten unverzüglich den Rettungsdienst. Währenddessen erblickte die kleine Sara schon das Licht der Welt. Der Rettungswagen brachte die Familie ins Krankenhaus.

In der Zwischenzeit organisierten die Beamten einen kleinen Polizei-Teddybär und brachten diesen den frisch gebackenen Eltern und der kleinen Sara als Geburtsgeschenk ins Krankenhaus.

Am Donnerstagabend (12. Juni) meldete sich der Vater bei der Polizei, dankte für die Unterstützung bei der Geburt und teilte mit, dass Mutter und Tochter wohlauf Zuhause sind.

Der Teddy in Uniform wird Sara immer an ihren außergewöhnlichen Start ins Leben erinnern. Die Polizei Essen gratuliert der Familie und wünscht ihnen alles erdenklich Gute. /SoKo

