Essen: Straßenbahnfahrer von vier Männern zusammengeschlagen

Es war am Dienstagabend im Essener Stadtteil Borbeck, teilt die Polizei mit. Der 31-jährige Straßenbahnfahrer der Linie 103 hätte aussteigen müssen, weil ein Einkaufswagen auf den Schienen stand. Als er zurück in die Bahn gestiegen ist, habe ein unbekannter Mann auf dem Fahrersitz gesessen. Auf die Aufforderung die Bahn zu verlassen, bespuckte und beschimpfte der Mann den Bahnfahrer. Dann seien auch drei weitere Männer auf den Fahrer losgegangen und sollen auf ihn eingeschlagen haben. Als der Fahrer zu Boden gefallen ist, sollen die vier Männer auf ihn eingetreten haben. Anschließend sei die Gruppe in Richtung des Borbecker Bahnhofs geflüchtet, teilt die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. In einer Pressemitteilung der Polizei werden die mutmaßlichen Täter so beschrieben:





„Die Unbekannten werden als „südländisch“ beschrieben und sollen ungefähr zwischen 18 bis 20 Jahre alt sein. Alle seien mit dunklen Hosen bekleidet gewesen. Drei von Ihnen sollen einen schwarzen und einer einen weißen Kapuzenpullover getragen haben.“





Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei bereits einen 16-jährigen Essener als Tatverdächtigen identifizieren. Alle anderen Tatverdächtigen seien weiterhin flüchtig.

Mit Hinweisen könnt ihr euch unter der 0201/829-0 bei der Polizei melden. Hier kommt ihr zur Pressemitteilung der Polizei.