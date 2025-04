Essen: Raddiebe scheitern an Diebstahl und attackieren 19-Jährigen - Zeugensuche

45145 E.-Holsterhausen: Gestern Abend (24. April) versuchten Unbekannte ein Pedelec an der Margaretenstraße zu stehlen. Als der 19-jährige Auslieferungsfahrer die Tat bemerkte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr hatte der 19-jährige Essener sein Pedelec der Marke Cube (schwarz) an einer Laterne auf der Margaretenstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Während er wenige Meter entfernt auf der Suche nach der richtigen Lieferadresse war, beobachtete er, wie ein weißer Transporter mit ausländischem Kennzeichen in Höhe seines Fahrrads anhielt. Zwei Männer stiegen aus und versuchten offenbar, das Rad zu entwenden.

Der Essener eilte zurück und sprach die beiden an. Diese sollen sofort aggressiv reagiert haben, woraufhin der 19-Jährige einem der Männer einen Faustschlag versetzte, um sein Eigentum zu verteidigen. Daraufhin schlug ihn einer der Männer von hinten mit einem unbekannten Gegenstand. Der 19-Jährige ging zu Boden und wurde dort getreten. Währenddessen zog einer der Unbekannten die Fahrradkette vom Pedelec ab, offenbar um eine Verfolgung zu verhindern. Im Anschluss stiegen die beiden Männer in den weißen Transporter und flüchteten über die Margaretenstraße in Richtung Bunsenstraße.

Im Fahrzeug sollen sich insgesamt vier Personen befunden haben. Das Kennzeichenfragment laute: "KXRP". Die beiden Männer wurden als ca. 190 cm groß beschrieben. Einer habe einen Schnäuzer getragen.

Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Das Pedelec wurde beschädigt. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun wegen u.a. wegen räuberischen Diebstahls und sucht dringend nach Zeugen. Wenn Sie die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

