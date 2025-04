Essen: 40-Jähriger nach Kokainhandel festgenommen - Rund 100 Gramm sichergestellt

45127 E.-Ostviertel: Im Rahmen des Präsenzkonzepts "Safe City" nahmen zivile Einsatzkräfte am Mittwoch (23. April) einen 40-jährigen Mülheimer (guineisch) nach beobachtetem Drogenhandel an der Severinstraße vorläufig fest. Insgesamt stellten die Beamten 204 sogenannte "Bubbles" mit mutmaßlichem Kokain sicher.

Gegen 17 Uhr beobachteten zivile Kräfte an der Severinstraße, wie ein Mann augenscheinlich mehrfach kleine Drogenportionen - sogenannte "Bubbles" - an verschiedene Personen übergab und Bargeld entgegennahm.

Als der Tatverdächtige kontrolliert werden sollte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Engelbertstraße. Als er an einem nahegelegenen Schulhof vorbeirannte, griff er in seine Jackentasche und warf mehrere "Bubbles" über einen Zaun auf das Gelände der Schule. Kurz vor einem dortigen Zaun konnte er durch die verfolgenden Beamten gestellt werden.

Auf dem Schulgelände fanden die Beamtinnen und Beamten insgesamt 40 "Bubbles". In der rechten Jackentasche des Mannes fanden sie weitere 25 "Bubbles" auf. In seiner Bauchtasche fanden die Einsatzkräfte zudem einen Fahrzeugschlüssel der Marke Suzuki. Das zugehörige Fahrzeug konnte in Tatortnähe auf der Engelbertstraße gefunden und durchsucht werden. In dem Suzuki entdeckten die Beamtinnen und Beamten weitere 139 "Bubbles" und stellten diese ebenfalls sicher.

Im Zuge der Ermittlungen wurden noch am selben Tag zwei Wohnungen an der Ruhrorter Straße in Oberhausen sowie an der Holzstraße in Mülheim an der Ruhr durchsucht. Hier ergaben sich jedoch keine weiteren beweiserheblichen Funde.

Insgesamt stellten die Polizisten 204 "Bubbles" mit mutmaßlichem Kokain und Heroin von insgesamt rund 100 Gramm (brutto) sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er am Folgetag (24. April) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. /RB

